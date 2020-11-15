Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu topraklardaki her bir başarımızı ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları aklımızdan çıkarmadan, barış dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.

Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık.

Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

(Hidrokarbon kaynakları) Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.

Denizin altından elektrik enerjisi getirme çalışmalarını ayrıca sürdürüyoruz. KKTC'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

detaylar gelecek...