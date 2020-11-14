Millet İttifak’ında Anayasa krizi! CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet “Federasyon Anayasası” mı hazırladı?

MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay'ın açıklamaları:

"Aslında bu malumun ilanı oldu. 2018 yılında Millet İttifakı kurulduğunda bu ittifakın iyi niyetli olmadığını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birçok kez ifade etti. Bu ittifakın gizli şekilde HDP ile iş birliğini yaptığını söyledi. Bugün yaşananlar işte tüm bunların ilanı oldu. Gerçekler ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkaran halihazırda bu partinin içinde vekil olan bir şahıs.