Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu sürüyor.

Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında 26 tim ve 411 personel ile dün orta çaplı gerçekleştirilen operasyonda, 19 Eylül'de yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 sığınak tespit edildi.