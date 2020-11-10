Bu hafta 14'üncüsünü düzenlendikleri eylemlerin haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, " İki işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Bu iki arkadaşımızın işlerine iadesini talep ediyoruz. 20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmeleri yapılmamaktadır.