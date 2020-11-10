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Son dakika: CHP'li Bakırköy Belediyesinde kazan kaynıyor! 14 haftadır eylemde olan işçiler: Açlığa sefalete mahkum edildiler

Son dakika haberi... 'li 'nde toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığını belirten bir grup çalışan, 'nda bir araya gelerek protesto eylemi yaptı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: CHP'li Bakırköy Belediyesinde kazan kaynıyor! 14 haftadır eylemde olan işçiler: Açlığa sefalete mahkum edildiler

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi işçileri, belediye yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecini uzattığını, koronavirüs salgını döneminde arkadaşlarının ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, 'nda eylem yaptı.

Yapılan açıklamada, hakkından vazgeçilmeyeceği vurgulandı ve "İşçi arkadaşlarımız 1100TL ile açlığa sefalete mahkum edildiler" denildi.

Bu hafta 14'üncüsünü düzenlendikleri eylemlerin haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, " İki işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Bu iki arkadaşımızın işlerine iadesini talep ediyoruz. 20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmeleri yapılmamaktadır.

Acilen haklarımızın gaspına yeltenmeyi değil, asgari olan taleplerimizin karşılanmasını toplu sözleşmelerimizin neticelenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda 400'ye yakın işçi arkadaşımız 4 aylığına kısa çalışma ödeneğine ayrılmışlardır. Bu 400 arkadaşımızın da hak kayıplarının giderilmesini talep ediyorum. Eylemlerimiz ısrarla artarak devam edecektir" diye konuştu.

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