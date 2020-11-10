Trabzon Emniyet Müdürlüğü: Bu şehirde saklanamayacak kanunlardan kaçamayacaksınız

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Bu şehirde saklanamayacak, kanunlardan kaçamayacaksınız. Son 2 ayda firari 8 FETÖ'cü saklandıkları hücre evlerinde yakalandılar" denildi.

5 YILDIR ARANAN FETÖ'NÜN SÖZDE 'GÜMÜŞHANE MAHREM İMAMI' YAKALANMIŞTI

Trabzon'da FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı N.Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül 2020 tarihinde 5 yıldır aranan N.Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçmiş. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenlemişti. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' N.Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı.



N.Ç'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla duyurulmuştu.

KAYNAK-SABAH