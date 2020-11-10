Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KIBRIS SEÇİMLERİ

"Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur.

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI

Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayacağız."

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