Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.
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KIBRIS SEÇİMLERİ
DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
KIBRIS SEÇİMLERİ
"Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.
DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur.
İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI
Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayacağız."
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