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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Son dakika haberine göre , "'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KIBRIS SEÇİMLERİ
"Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur.

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI
Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayacağız."

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