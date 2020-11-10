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Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Malkatan tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen M. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz M'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kamil Yavuz M.'nin, örgütün " mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.


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