10 Kasım 2020, Salı
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Sivas'ta Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

'ta, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Sivas'ta Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu W.A.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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