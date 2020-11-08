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Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan İstanbul'a getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 'nın kurucu ortaklarından Malkatan hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'a getirildi.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan İstanbul'a getirildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Çankaya'nın Çukurambar semtinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan firari Malkatan emniyete götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamil Yavuz Malkatan'nın, örgütün " mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve 'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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