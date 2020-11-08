Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan İstanbul'a getirildi

Kamil Yavuz Malkatan'nın, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.





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