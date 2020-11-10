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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

merkezli 21 ilde düzenlenen 'ne () yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

merkezli 21 ilde düzenlenen 'ne () yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



İstanbul'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı. 20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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