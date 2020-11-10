İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs denetimi





PAZARLARDA SABAH SAATLERİNDE İNDİRİM UYGULANACAK

Vali Yerlikaya artık İstanbul'da kurulan semt pazarlarında sabah saatlerinde indirim uygulama kararı aldıklarını belirterek "Esnaflar Sanatkarlar Odası Başkanımız Faik beyle birlikte Pazarcılar Odası Başkanımız Mesut beyle beraber pazarlarda bulunan yoğun saatleri biraz daha rahatlatabilmek için sabah saatlerinde indirim kararı aldık. Sabah saat 07:00 gibi açılan bu pazarımız öğlene kadar son derece az müşteri geliyor bu nedenle sabah saatlerinden saat 13:00'e kadar indirim yapalım dedik oda başkanlarımıza, onlar da pazarcılarımızla görüşüp bu yönde bir indirim sağlayacağız merak etmeyin dedi. Ben pazarcı kardeşlerimize bu ricamıza gösterdikleri olumlu yaklaşım için teşekkür ediyorum. Eğer önlemleri kendi nefsimizle en güzel şekilde uygularsak bilin ki İstanbul'u korumuş oluruz. Bu kurallara uymazsak tanıdık tanımadık bir vatandaşımıza bulaştırma vebalini alırız bundan korunmak için maskeyi kurallarına uygun bir şekilde takmak lazım. Artık maske su gibi, mesafe ekmek gibi, hijyen ise olmazsa olmazımız" diye konuştu.



"TÜM PAZAR ESNAFIMIZDAN HES KODU İSTİYORUZ"

Artık Esenler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda esnaftan HES kodu isteneceğini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Biz sayın valimizin İstanbul ile ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde uygulamaya başlayan ilk belediyelerden bir tanesi olduk. Biz bundan sonra Esenlerde bulunan tüm pazarlarda esnafımızdan HES kodu istiyoruz. HES kodu olmayanlara da pazar kurdurmuyoruz. Bu çerçevede çok isabetli bir uygulama oldu ve birçok temaslı esnafımızı geri gönderdik. Bu da vatandaşımızın sağlığını korumak için bize imkan sundu. Biz bundan sonra 13 pazarımızı sürekli denetleyeceğiz. HES kodu ile ilgili bir sorun gördüğümüz esnafımıza o gün pazar kurdurmayacağız yada bir başkasına kurduracağız" dedi.