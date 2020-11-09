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Enis Berberoğlu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Onlarca kez FETÖ ile telefonla görüşmüş

Son dakika haberine göre; Suriye iç savaşında Suriyeli Türkmenlere yardım götüren TIR'larına ait görüntüleri, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a veren ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Berberoğlu, Dündar’a görüntüleri verdiği süreçte onlarca kez ile telefonla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Enis Berberoğlu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Onlarca kez FETÖ ile telefonla görüşmüş

Türkiye'yü zor durumda bırakmaya yönelik en büyük operasyonlardan ve ihanetlerinden biri olarak öne çıkan TIR'ları olayında çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Vekilliği düşürülen, davayla ilgili hüküm giyerek ceza alan ve Can Dündar'ın MİT Tırları görüntülerini aldığı kaynak olan, 'li 'nun korumasına aldığı 'nun telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Berberoğlu ile ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri MİT Tırları ihanetinin bugün daha net anlaşılmasını sağladı.

FETÖ İLE ONLARCA KEZ İRTİBAT

CHP'li Suriye iç savaşında Suriyeli Türkmenlere yardım götüren MİT TIR'larına ait görüntüleri, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a veren Enis Berberoğlu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Devletin gizli kalması gereken bilgilerini servis ettiği için 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larına ait görüntüleri Dündar'a verdiği ay içinde onlarca defa FETÖ ile telefon trafiği kurduğu ortaya çıktı.

İŞTE İRTİBAT KURDUĞU İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HTS kayıtları incelenen Berberoğlu'nun görüntüleri Dündar'a servis ettiği Mayıs 2015'te FETÖ'nün yayın organı 'ni bünyesinde barındıran başta olmak üzere kapatılan Samanyolu Haber ile Cihan Haber Ajansı'na ait cep telefonlarıyla yoğun iletişim kayında rastlandı.

MEDYA İMAMI EKREM DUMANLI EN SIK GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM

Berberoğlu'nun mayısta görüştüğü ve mesajlaştığı isimler arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni , Nazlı Ilıcak, örgütün medya yapılanmasında yer alan 'çu Ufuk Şanlı, eski Bugün Gazetesi yazarı Nuh Gönültaş, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından olan 'Başkentçi' hesabının kullanıcısı olan eski Radikal Ankara Temsilcisi Ömer Şahin yer aldı.

ZAMAN ZİYARETİNDEN 1 GÜN ÖNCE..:

Berberoğlu, Zaman Gazetesi ziyaretinden bir gün önce 16 May��s 2015'te, Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı FETÖ'cü 'la yaklaşık 4 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı gün CHP Genel Merkezinin yanı sıra, örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne ait cep telefonu hattıyla hem karşılıklı mesajlaşma hem de yaklaşık 2 dakikalık bir görüşmede bulundu.

Sabah

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