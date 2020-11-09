Enis Berberoğlu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Onlarca kez FETÖ ile telefonla görüşmüş

Türkiye'yü zor durumda bırakmaya yönelik en büyük operasyonlardan ve FETÖ ihanetlerinden biri olarak öne çıkan MİT TIR'ları olayında çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Vekilliği düşürülen, davayla ilgili hüküm giyerek ceza alan ve Can Dündar'ın MİT Tırları görüntülerini aldığı kaynak olan, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun korumasına aldığı Enis Berberoğlu'nun telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Berberoğlu ile ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri MİT Tırları ihanetinin bugün daha net anlaşılmasını sağladı.