Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, kenar semtlerden Kolono'da devriye gezerken şüphe üzerine üç FETÖ'cüyü kimlik kontrolü için durdurdu. FETÖ'cüler de başlarına geleceklerden habersiz sahte Yunan kimliklerini gösterdiler. Hürriyet'in haberine göre Polisler, sahte kimliklerden birinin Yunanistan'ın en sevilen komedyenlerinden Thanasis Vengos adına tanzim edilmiş olduğunu görünce durumu hemen Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Vengos, Yunanistan'da Kemal Sunal gibi çok sevilen ünlü bir oyuncu.



BİR ÖĞRETMEN İKİ POLİS

FETÖ'cülerin sahte Yunan kimlikleri taşıdıklarının tespiti gecikmedi. Tutuklanan FETÖ'cülerden 2'si ifadelerinde Türkiye'de polis, diğeri ise öğretmen olduğunu öne sürdü. Geçen eylül ayı sonunda yine Atina'da sahte pasaportla yakalanan 5 FETÖ'cünün cep telefonlarında, 450-500 kişi için hazırlanmış sahte pasaport dokümanları bulunmuştu. Her iki olay da Yunanistan'daki FETÖ'cüler arasında sahte kimlik ve pasaport tanzim eden bir çetenin bulunduğunu gösteriyor.