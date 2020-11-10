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Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar

Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün gece 'a teslim olduklarını duyurmasından sonra Ermeniler, hükümet binasına ve meclise girdi. Her yere zarar veren Ermeniler,  Paşinyan'ın başbakanlık konutundaki yatak odasına da girdi. O anları kameraya kaydeden Ermeniler, Başbakan'ın parfümlerini ve saatlerini de çaldı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar

'ın 'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar ERMENİSTAN’IN YENİLGİYİ KABUL ETMESİNİN ARDINDAN ÖFKELİ ERMENİLER PAŞİNYAN’IN KONUTUNU BASIP EŞYALARINI ÇALDILAR

Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenledi. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi.

PAŞİNYAN: KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.

ERMENİSTAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI:AKAN KANI DURDURMAK ZORUNDAYIZ
Hezimete uğrayan Ermenistan'ın yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunurak, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceklerini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, "Askeri-siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz. Akan kanı durdurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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