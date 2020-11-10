10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar

Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2020 14:04
Güncelleme:10.11.2020 14:10
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün gece Azerbaycan'a teslim olduklarını duyurmasından sonra Ermeniler, hükümet binasına ve meclise girdi. Her yere zarar veren Ermeniler,  Paşinyan'ın başbakanlık konutundaki yatak odasına da girdi. O anları kameraya kaydeden Ermeniler, Başbakan'ın parfümlerini ve saatlerini de çaldı.
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Ermeniler Paşinyan'ın yatak odasına kadar girdi
Ermeniler Paşinyan'ın yatak odasına kadar girdi
Milli kahraman Selçuk Bayraktar
"Milli kahraman Selçuk Bayraktar"
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Coşkun Başbuğ'dan flaş Karabağ değerlendirmesi
Coşkun Başbuğ'dan flaş Karabağ değerlendirmesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den zafer açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den zafer açıklaması
Paşinyan açıkladı: Ermenistan, Karabağ'da yenilgiyi kabul etti
Paşinyan açıkladı: Ermenistan, Karabağ'da yenilgiyi kabul etti
Azerbaycan Ermeni güçlerini etkisiz hale getirdi
Azerbaycan Ermeni güçlerini etkisiz hale getirdi
Aliyev müjdeyi verdi
Aliyev müjdeyi verdi
Ermenistan'da Rusya helikopteri düşürüldü
Ermenistan'da Rusya helikopteri düşürüldü
Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı
Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı
Dünya koronavirüs aşısına ne kadar yakın?
Dünya koronavirüs aşısına ne kadar yakın?
Daha Fazla Video Göster