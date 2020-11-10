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Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermeniler Paşinyan’ın konutunu basıp eşyalarını çaldılar
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün gece Azerbaycan'a teslim olduklarını duyurmasından sonra Ermeniler, hükümet binasına ve meclise girdi. Her yere zarar veren Ermeniler, Paşinyan'ın başbakanlık konutundaki yatak odasına da girdi. O anları kameraya kaydeden Ermeniler, Başbakan'ın parfümlerini ve saatlerini de çaldı.