Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dün gece Azerbaycan'a teslim olduklarını duyurmasından sonra Ermeniler, hükümet binasına ve meclise girdi. Her yere zarar veren Ermeniler, Paşinyan'ın başbakanlık konutundaki yatak odasına da girdi. O anları kameraya kaydeden Ermeniler, Başbakan'ın parfümlerini ve saatlerini de çaldı.