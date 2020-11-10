Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine başladı

Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.

Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.



Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.''

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