Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine başladı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.
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''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.''
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