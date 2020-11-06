ABD seçiminde Twitter'dan Trump'a sansür! Sabah yazarı Melih Altınok kaleme aldı: Sansürcübaşı
ABD’de seçimin ardından 6 eyalette oy sayımı devam ediyor. İpi göğüsleyen isim hala netleşmezken Twitter mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalara sansür uyguladı. Öyle ki medya kuruluşları Trump’ın konuşmalarını yarıda kesti. Tüm dünyanın konuştuğu sansür olayı konusunda Sabah yazarı Melih Altınok da önemli bir yazı kaleme aldı. Melik Altınok, "Seçim sürecinin başından beri 'Demokratlar'a desteğini açık eden Twitter gibi sosyal medya platformlarında durum vahim. Sayımı halen süren seçimlerde Biden'ın kazandığını duyurmak serbest. Trump taraftarlarının protestolarını ve itirazlarını seçime müdahale olarak yaftalayıp aşağılamak da... Buna karşılık, seçimle ilgili Trump lehine iddiaları dile getirmek yasak! Öyle ki Twitter halen ABD Başkanı olan Trump'ın bazı seçim bölgeleriyle ilgili hukuki ve demokratik itirazlarını bile sansürlüyor!” ifadelerini kullandı.
İşte Sabah yazarı Melih Altınok'un yazısından öne çıkan satır başları:
"Trump'ın tek, Biden'ın ise küresel merkez medya, yerleşik sermaye, ilaç şirketleri ve sosyal medyayı arkasına alarak girdiği ABD seçimlerinin sonuçları netleşmedi. Şu ana kadar ortaya çıkan durum da seçim öncesi Biden'ın büyük farkla kazanacağını ilan eden anket şirketlerini yalanlıyor. Şaibeli posta oylarının sayılmaya başlamasıyla yarışın seyri Trump'ın aleyhine dönmesine rağmen mücadele kafa kafaya sürüyor.
Bizim buralarda kimileri "Bize ne ya ABD'yi kimin yöneteceğinden" gevşekliğini orijinal bir dış politika analizi olarak dillendirse de... 15 Temmuz'da ABD'de iş başında olan yönetimin temsilcisi Biden'la, darbeye karşı Türk halkının yanında olduğunu açıklayan Trump'ı bir kefeye koyup "Kim kazanırsa kazansın sonuç değişmez abi" yorumunu yapsa da küreselci koalisyon işi sıkı tutuyor."
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