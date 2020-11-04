Son dakika...Twitter'dan bir sansür daha: Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı

Son dönemlerde siyasi isimlere yönelik uyguladığı sansürleme ve hesapları askıya alma politikaları nedeniyle eleştirilen Twitter bir skandala daha imza attı.

AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

***

TRUMP'A DA SANSÜR UYGULAMIŞLARDI

Twitter, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koymuştu. Twitter daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)