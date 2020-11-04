Son dakika...Twitter'dan bir sansür daha: Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı
Son dakika haberi... Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Son dönemlerde siyasi isimlere yönelik uyguladığı sansürleme ve hesapları askıya alma politikaları nedeniyle eleştirilen Twitter bir skandala daha imza attı.
AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI
Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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TRUMP'A DA SANSÜR UYGULAMIŞLARDI
Twitter, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koymuştu. Twitter daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini duyurmuştu.
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