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ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi

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Giriş: 06.11.2020 16:14
Güncelleme:06.11.2020 16:15
ABD’de seçimlerden sonra başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Tüm dünya Twitter’ın mevcut başkan Trump’a uyguladığı sansürü konuşurken sosyal medyada Biden toplu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortalığı karıştırdı. Bu videoya da sansür uygulanırken Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi.
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
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