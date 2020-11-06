- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
ABD’de seçimlerden sonra başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Tüm dünya Twitter’ın mevcut başkan Trump’a uyguladığı sansürü konuşurken sosyal medyada Biden toplu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortalığı karıştırdı. Bu videoya da sansür uygulanırken Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi.