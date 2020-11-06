Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu ve 3 kişinin tutuklandığını söyledi.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün o açıklaması:

"Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir.

TUTUKLANDILAR

Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur."