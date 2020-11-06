06 Kasım 2020, Cuma
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur.” dedi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu ve 3 kişinin tutuklandığını söyledi.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün o açıklaması:

"Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir.

TUTUKLANDILAR

Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur."

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