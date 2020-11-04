04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Mardin'de sözde DEAŞ Valisinin koruması yakalandı

Son dakika haberine göre; 'de düzenlenen operasyonlarda, 'nin Deyrizor bölgesinde sözde valisinin koruması yakalandı.Terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: Mardin'de sözde DEAŞ Valisinin koruması yakalandı

Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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