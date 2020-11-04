DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS yerleştirmeleri tamamlanıyor. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ardından 2020 yılına ilişkin DGS yerleştirmeleri sona erecek. Şimdi ise gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman? Boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek yerleştirme için heyecan sürüyor. 2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte tercih takvimi belli olacak. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.