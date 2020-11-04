Son dakika: ABD Başkanlık seçimi kim önde? ABD yeni başkanı kim oldu? Biden mı, Trump mı? İşte son durum...
Son dakika... ABD yeni başkanı kim oldu? ABD başkanlık seçimi son durum yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Jode Biden ve Donald Trump arasındaki nefes kesen yarışın kazanını merak ediliyor. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki başkanlık yarışının son gelişmelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ABD Başkanlık seçimi kim önde? ABD yeni başkanı kim oldu? Biden mı, Trump mı? İşte son durum...
Son dakika... ABD yeni başkanı kim oldu? ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri devam ediyor. Nefes kesen başkanlık seçimi yarışında kimin kazanacağı merak ediliyor. Türkiye saati ile 07.40 itibariyle Joe Biden 209, Donald Trump ise 118 delegeyi garantiledi. Seçimleri kazanmak için 270 delege gerekiyor. Peki, ABD Başkanlık seçimi kim önde? ABD yeni başkanı kim oldu? Biden mı, Trump mı? İşte merak edilenler...
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ KİM ÖNDE?
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.
8.25
Son tahminlere göre; Minnesota eyaletini Joe Biden kazandı ve 10 delegeyi daha hanesine katmayı başardı. Böylece Biden'ın seçici kurulda temsilci sayısı 223 oldu. Trump ise Ohio'yu alarak 18 ve Güney Carolina'yı alarak da dokuz delege kazandı. Trump'ın seçici kuruldaki temsilci sayısı da 145'e yükseldi.
08.18
Joe Biden'ın kampanya ekibinde yer alan Rufus Gifford, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacağız" iddiasında bulundu.
08.15
Bloomberg muhabiri Saleha Mohsin, kritik konumdaki Wisconsin eyaletinde kazanan ismin bugün açıklanamayacağını yazdı. Pennylvania'da da benzer bir durum olduğunu aktaran Mohsin, Michigan'da sonuçların kesinleşmesi için cuma gününe kadar beklemek gerekebileceği tahmininde bulundu.
08.05
ABD'nin Kuzey Amerika dışındaki tek eyaleti olan Hawaii'de gülen isim Joe Biden oldu. Böylece Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti.
07.50
Delege sayısı açısından çok kritik olan Teksas'ta Biden üstünlüğünü kaybetmiş durumda. Oyların yüzde 78'i sayıldı. Trump'ın yüzde 52 ile 38 delegeyi alması bekleniyor. Teksas'ta uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin ağırlığı var. 2016 seçimlerinde de eyaleti Trump kazanmıştı.
07.40
Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre; Trump yüzde 51.3'le 29 delegeyi hanesine yazdırmak üzere. Seçimde ilk el değiştiren eyaletin ise Arizona olma ihtimali var. Arizona'da oyların yüzde 73'üne göre Biden, Trump'ın epey önünde. Biden'ın oy oranı yüzde 53.6, Trump'ın ise 45.1.
07.20
AP'nin öngörülerine göre Joe Biden, Batı Yakası'nı silip süpürdü. Beklendiği üzere 55 seçici kurul üyesi bulunan California'yı Biden kazandı. Yedi delegeli Oregon ve 12 delegeli Washington eyaletleri de Biden'ı Amerikan Başkanı olarak görmek istiyor. Doğu Yakası'nın kuzeyindeki New Hampshire eyaletini de kazanan Biden, seçici kurul delege sayısını 209'a çıkardı.
Tahminlere göre; Donald Trump ise 10 delegeli Missouri'yi, dört delegeli Idaho'yu ve altı delegeli Utah'ı da alarak seçici kurul üye sayısını 118'e yükseltti.
07.16 ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA WASHINGTON'I BIDEN, UTAH'I TRUMP KAZANDI
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.
Biden, Washington'da 12 delege kazandı.
Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
07.08 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.
Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim yarışı kazanıyor.
06.15 Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
06.02 Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
05:51 CONNECTICUT, COLORADO VE WASHINGTON DC'Yİ BIDEN, ARKANSAS'I TRUMP KAZANDI
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.
2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.
Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.
Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.
Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
05:45 ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA NEW YORK'U BİDEN ALDI
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.
Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
05:00 ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı. Oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor.
04:28 Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı.
04:26 ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı.
04:25 Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı.
04:20 Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı.
03:50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.
KENTUCKY'DE BIDEN INDIANA'DA TRUMP ÖNDE
03.20 ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.
02.23 ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Indıana'da önde olduğunu duyurdu. Kentucky'de ise Biden'ın üstünlüğü bulunuyor.
02.19 ABD Başkanı Donald Trump: Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz.
23.03 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Donald Trump'ın 4 delegenin çıkacağı News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.
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