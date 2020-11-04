Son dakika: ABD Başkanlık seçimi kim önde? ABD yeni başkanı kim oldu? Biden mı, Trump mı? İşte son durum...

8.25

Son tahminlere göre; Minnesota eyaletini Joe Biden kazandı ve 10 delegeyi daha hanesine katmayı başardı. Böylece Biden'ın seçici kurulda temsilci sayısı 223 oldu. Trump ise Ohio'yu alarak 18 ve Güney Carolina'yı alarak da dokuz delege kazandı. Trump'ın seçici kuruldaki temsilci sayısı da 145'e yükseldi.

08.18

Joe Biden'ın kampanya ekibinde yer alan Rufus Gifford, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacağız" iddiasında bulundu.

08.15

Bloomberg muhabiri Saleha Mohsin, kritik konumdaki Wisconsin eyaletinde kazanan ismin bugün açıklanamayacağını yazdı. Pennylvania'da da benzer bir durum olduğunu aktaran Mohsin, Michigan'da sonuçların kesinleşmesi için cuma gününe kadar beklemek gerekebileceği tahmininde bulundu.

08.05

ABD'nin Kuzey Amerika dışındaki tek eyaleti olan Hawaii'de gülen isim Joe Biden oldu. Böylece Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti.

07.50

Delege sayısı açısından çok kritik olan Teksas'ta Biden üstünlüğünü kaybetmiş durumda. Oyların yüzde 78'i sayıldı. Trump'ın yüzde 52 ile 38 delegeyi alması bekleniyor. Teksas'ta uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin ağırlığı var. 2016 seçimlerinde de eyaleti Trump kazanmıştı.

07.40

Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre; Trump yüzde 51.3'le 29 delegeyi hanesine yazdırmak üzere. Seçimde ilk el değiştiren eyaletin ise Arizona olma ihtimali var. Arizona'da oyların yüzde 73'üne göre Biden, Trump'ın epey önünde. Biden'ın oy oranı yüzde 53.6, Trump'ın ise 45.1.