MEB son dakika: Okullar ne zaman tatil olacak? 2020-2021 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili...
Son dakika... Okullar ne zaman tatil olacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ve online eğitim ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni dönem tatil takvimi açıklanmıştı. Öğrenciler heyecan içinde tatillerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman tatil olacak? 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte merak edilenler...
Son dakika... 1 haftalık ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim döneminin detayları açıklandı. Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bu hafta ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri için başladı. Online ve yüz yüze eğitim devam ederken, en çok merak edilenlerden biri de tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı oldu. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman tatil olacak? 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte cevaplar...
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
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