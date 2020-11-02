02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Burhan Kuzu'ya veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son dakika: Burhan Kuzu'ya veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son dkaika haberine göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden , son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkan , eski milletvekili Burhan Kuzu için 'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Burhan Kuzu'ya veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.


Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şu anda musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece Burhan hocamız için geçerli değil. Bu hükme herkes uyacak. Bunun ne zaman nerde nasıl geleceği belli değil.

Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin.

Burhan Hocamız malum hem nüktedandı hem de İstanbul Üniversitesi'nde davasını bilen bir Anayasa Hukukçusu'nun olmadığı bir dönemde orada görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Biz de onunla övündük parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra cumhurbaşkanlığında danışman olarak çalıştık. Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

AK Partiden Burhan Kuzu için taziye mesajı | Cenaze namazının detayları belli oldu AK PARTİ'DEN BURHAN KUZU İÇİN TAZİYE MESAJI | CENAZE NAMAZININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Burhan Kuzu paylaşımı BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN 'BURHAN KUZU' PAYLAŞIMI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Burhan Kuzu paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'BURHAN KUZU' PAYLAŞIMI
Son dakika: Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti! SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA