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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

Son dakika haberine göre Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. İmamoğlu, 4 gün daha karantinada olacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

Yüksek ateş şikâyetiyle başvurduğu özel bir hastanede 23 Ekim'den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu. İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanılan deprem hepimizin canını yaktı. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Umarım iyi haberler almaya devam ederiz. Türkiye'de ve İstanbul'da bir numaralı gündemin deprem olduğunu bir kez daha bu süreç bize hatırlattı. Başka bir konuyu konuşmanın yersiz olduğunu, bu konu üzerine milletçe odaklanmamız gerektiğini hatırlatmış oldu" dedi.

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"10 gün sonra taburcu oluyorum" diye devam eden İmamoğlu, "Tedavi sürecimin büyük bir bölümünü burada iyi geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün sürdü. Sonra normale döndü. Tedavi sürecimiz devam etti. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Bizi arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Covid-19 testim pozitif çıkmadan 2 gün öncesi burada apandisit ameliyatı oldum. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Cuma günü itibariyle işime ve gücüme devam edeceğim. Karantina günü biter bitmez İzmir'e gideceğim" ifadelerini kullandı.

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