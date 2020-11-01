Son dakika: Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti!

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu'nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İBRAHİM KALIN'DAN BURHAN KUZU'YA TAZİYE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Burhan Kuzu için taziye mesajı yayınladı.

Kalın mesajında şöyle dedi;

Bir süredir #COVID tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik.

Kendisine Allah'tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum.

BAKAN KOCA: BURHAN KUZU'YU COVID-19 SEBEBİYLE KAYBETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burhan Kuzu'nun vefat haberini sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede tedavi gören Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

TÜRK SİYASETİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Burhan Kuzu Türk siyasetinin önde gelen parlak isimlerinden biriydi. Çeşitli şekillerde kamuoyu tarafından yakından tanınan bir isimdi. Sürekli olarak gülümseyen bir takım meseleleri gündeme getirirken bağırıp çağırarak değil de biraz espritüel bir tarzda konuşan ve sıcak bir isim olarak hatırlanacak herhalde. Önemli görevlerde de bulunan bir isimdi." ifadelerini kullandı.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Rıza Bey ve Zahide Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kuzu, akademik çalışmalarda bulundu ve 1998 yılında profesörlük unvanı aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer aldı. Meslekî alanda yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.Hâlen Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmektedir.



TBMM KARİYERİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olamamıştır.Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Hâlen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği yapmaktadır.