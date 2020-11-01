Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ve bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.