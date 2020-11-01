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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Son dakika haberine göre; Başkan , koronavirüse yakalanan ve bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden anayasa hukukçusu ve eski milletvekili Prof. Dr. için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ve bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti! SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ!
Burhan Kuzu hayatını kaybetti! BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ!

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