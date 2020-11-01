AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı | Cenaze namazının detayları belli oldu
Adalet ve Kalkınma Partisi resmi sosyal medya Twitter üzerinden eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatı nedeniyle bir taziye mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajda; 22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." denildi.
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AK Parti Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu için taziye mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesajda; "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." denildi.
22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.— AK Parti (@Akparti) November 1, 2020
Merhum hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz. pic.twitter.com/aF4KM42Ts9
Prof. Dr. Burhan Kuzu için yarın (02.11.2020) saat 12'de İstanbul Fatih Camii'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.