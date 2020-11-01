01 Kasım 2020, Pazar
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AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı | Cenaze namazının detayları belli oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi resmi sosyal medya Twitter üzerinden eski milletvekili Prof. Dr. 'nun vefatı nedeniyle bir taziye mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajda; 22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından , tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." denildi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı | Cenaze namazının detayları belli oldu
AK Parti Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu için taziye mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesajda; "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." denildi.

Prof. Dr. Burhan Kuzu için yarın (02.11.2020) saat 12'de İstanbul Fatih Camii'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

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