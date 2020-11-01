AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı | Cenaze namazının detayları belli oldu

AK Parti Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu için taziye mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda; "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." denildi.

22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir.



Merhum hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz. pic.twitter.com/aF4KM42Ts9 — AK Parti (@Akparti) November 1, 2020

Prof. Dr. Burhan Kuzu için yarın (02.11.2020) saat 12'de İstanbul Fatih Camii'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.