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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Son dakika haberine göre; Koronavirüse yakalanan hukukçusu ve eski milletvekili Prof. Dr. hayatını kaybetti. Kuzu, için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Burhan Kuzu' paylaşımı

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Prof. Dr. Kuzu yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti! SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ!
Burhan Kuzu hayatını kaybetti! BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ!

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