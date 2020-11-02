02 Kasım 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tunis Türkiye'ye geliyor

Son dakika habrine göre , Cumhuriyeti Dışişleri ve F. Tunis'in, yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tunis Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışının yapılması, Türkiye-Sierra Leone ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.

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