Son dakika: Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tunis Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışının yapılması, Türkiye-Sierra Leone ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.

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