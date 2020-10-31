Son dakika: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi!
Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem sonrası eğitime 1 hafta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 31, 2020
İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.
Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.