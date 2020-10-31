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Son dakika: Depremle ilgili provokatif paylaşıma 6 gözaltı

Son dakika haberine göre depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Depremle ilgili provokatif paylaşıma 6 gözaltı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler. Yazdıkça yakalanacaksınız, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Mühim olan insan olabilmek." ifadelerini kullandı.

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İzmir depremi hakkında provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı İZMİR DEPREMİ HAKKINDA PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN KİŞİ YAKALANDI

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