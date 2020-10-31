Son dakika: Depremle ilgili provokatif paylaşıma 6 gözaltı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler. Yazdıkça yakalanacaksınız, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Mühim olan insan olabilmek." ifadelerini kullandı.

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