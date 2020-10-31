İzmir'de peş peşe mucize kurtuluşlar!

CANLI YAYINDA YARALI OLARAK ÇIKARILDI

İzmir depreminin üzerinden 16,5 saat geçmesinin ardından bir vatandaş kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye götürüldü.

16 YAŞINDAKİ İNCİ DE KURTARILDI

İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.

17 SAAT SONRA YILMAZ ERBEK APARTMANI ENKAZINDAN KURTARILDI

Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

16 SAAT SONRA KURTARILDI

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

15 SAAT SONRA FADİME TOLU KURTARILMIŞTI

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN DE KURTARILDI

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.

Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

Tamamen yıkılan 8 katı Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında iş yerleri de vardı. Rıza Bey Apartmanı'ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Depremin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor. Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında da bir market ve bakkal bulunuyordu. Markette kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.

Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor.

Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.