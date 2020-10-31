Devlet İzmir depreminden sonra vatandaşlar için seferber oldu

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri, 1 dalış timi ile arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Psikososyal çalışma grubundan 110 personel 137 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalara başlarken Türk Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edildi.