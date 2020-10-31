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SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

Son dakika haberine göre; Merkez üstü 'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. sonrası korkutan görüntü geldi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020
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SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

Kale içinde bulunan tüm dükkanlar ise sular altından kaldı. Binlerce turistin uğradığı tatil yöresi sessizliğe büründü.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana geldi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

1 kişinin öldüğü facianın ardından deniz suları yükselerek önce mahallede bulunan Kale içindeki tüm dükkanları sular altında bıraktı.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

YÜZLERCE TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ
Denizde yaşanan gel git olayının ardından deniz bir anda çekildi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

Denizin yaklaşık 200 metre çekilmesiyle birlikte irili ufaklı yüzlerce tekne karaya oturdu. Birçok yelkenli ise açıkta batmaya başladı.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

Sürüklenen teknelerin birçoğu açıkta yan yattı. Yaşanan tsunami sonrasından kale içi ve çevresindeki bulunan evlerin elektrikleri kesildi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Tsunami yaşayan İzmir'den gece yarısı korkutan görüntü

AFAD, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgeye gelerek burada bulunan mahalle sakinlerine yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı.

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