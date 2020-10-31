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Başkan Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesinde! Kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika haberleri... Başkan , 'deki sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Başkan Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesinde! Kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Başkan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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