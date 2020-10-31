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İzmir'de 30 saat sonra enkazdan çıkarılan vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'deki depremle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir'deki depremin ardından 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı değerlendirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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İzmir'de 30 saat sonra enkazdan çıkarılan vatandaş hayatını kaybetti

İzmir'deki depremin ardından 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı değerlendirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beton blokları vinçle kaldırarak canlı izlerine ulaşmaya çalışan ekipler, yaşadığını değerlendirdikleri kadın için sağlık ekiplerinden sedye istedi.

Alüminyum battaniye ile sarılan kadın, ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

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