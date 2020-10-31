Son dakika: İletişim Başkanlığı çalışmaları açıkladı! Devlet İzmir depremi sonrası halk için seferber

İletişim Başkanlığı İzmir depremi sonrasında bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Devletimiz İzmir için sefer" ifadelerine yer verildi.

DEVLET VATANDAŞ İÇİN SEFERBER

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Devletimiz İzmir İçin Seferber. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar" ifadeleriyle bilgi paylaşımında bulundu.

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