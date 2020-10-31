Son dakika: AFAD'dan İzmir depremiyle ilgili ilk rapor! Ön değerlendirme raporu yayımlandı

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika haberleri takip ediliyor. İzmir depremiyle ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor. AFAD'dan İzmir'de yaşanan depremle ilgili ilk ön değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, ''Ana şoktan sonra 31 Ekim saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildi. Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6,8 olmak üzere 695 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 332 tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur" ifadelerine yer verildi.