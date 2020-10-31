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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AFAD'dan İzmir depremiyle ilgili ilk rapor! Ön değerlendirme raporu yayımlandı Son dakika: AFAD'dan İzmir depremiyle ilgili ilk rapor! Ön değerlendirme raporu yayımlandı
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika haberleri takip ediliyor. İzmir depremiyle ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor. AFAD'dan İzmir'de yaşanan depremle ilgili ilk ön değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, ''Ana şoktan sonra 31 Ekim saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildi. Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6,8 olmak üzere 695 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 332 tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 20:25
Son dakika haberler…AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında yaşanan ve korkutan depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayınladı. AFAD'dan gelen ön değerlendirme raporuna göre; büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildiği belirtildi. Öte yandan depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezlerinin bilgisine de yer verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR AFAD, İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYINLADI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.
İşte AFAD'ın yayımladığı raporun detayları ile İzmir depremine ilişkin son dakika gelişmeler…
AFAD Deprem'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.
Raporda, 30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve yerin 16,54 kilometre derinde olduğu aktarıldı.
Depremin en yakın yerleşim birimi olan Izmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, ana şoktan sonra 31 Ekim'de saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildiği belirtildi.