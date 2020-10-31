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Başkan Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesinde! Bizzat incelemelerde bulundu

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Giriş: 31.10.2020 21:44
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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