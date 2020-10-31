Son dakika: Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İmran Han ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Başkan Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

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