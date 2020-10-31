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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: 667 kişi taburcu oldu

Son dakika haberi... 'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan , “Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu” dedi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: 667 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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