Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
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Bakan Albayrak mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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