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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Son dakika haberine göre , Twitter'dan 'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Albayrak mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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