Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları tamamlandı. Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmaları da yapılıyor.
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İlçede 3 mahallede etkili olan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sona erdi.
Belediye ekipleri ise zarar gören yerleşim yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmaları da yapılıyor.
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