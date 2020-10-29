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Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları tamamlandı. Öte yandan, bölgede çalışmaları da yapılıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

İlçede 3 mahallede etkili olan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sona erdi.

Belediye ekipleri ise zarar gören yerleşim yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bölgede çalışmaları da yapılıyor.

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