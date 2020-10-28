28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle açık ve kapalı olan kurumlar merak ediliyor. Bu kurumlarda işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "28 Ekim'de banka, noter, PTT çalışıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, bugün borsa kapalı mı, açık mı? 28 Ekim Çarşamba noter, PTT ve kargo çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...

28 Ekim Çarşamba günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek. Noterler ise 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar hizmet verecek.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Birçok kargo şirketi 28 Ekim tarihinde öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise resmi tatil nedeniyle kargo şirketleri hizmet vermeyecek.