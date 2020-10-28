Bugün borsa kapalı mı, açık mı? 28 Ekim Çarşamba noter, PTT ve kargo çalışma saatleri nasıl?
Bugün borsa açık mı? 28 Ekim'de bazı kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlar, açık olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili detayları merak ediyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken "bugün banka, noter ve borsalar çalışıyor mu" sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, bugün borsa kapalı mı, açık mı? 28 Ekim Çarşamba noter, PTT ve kargo çalışma saatleri nasıl? İşte merak edilenler...
28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle açık ve kapalı olan kurumlar merak ediliyor. Bu kurumlarda işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "28 Ekim'de banka, noter, PTT çalışıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, bugün borsa kapalı mı, açık mı? 28 Ekim Çarşamba noter, PTT ve kargo çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...BUGÜN BANKA, NOTER VE BORSA ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Çarşamba günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek. Noterler ise 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar hizmet verecek.
BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Birçok kargo şirketi 28 Ekim tarihinde öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise resmi tatil nedeniyle kargo şirketleri hizmet vermeyecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
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