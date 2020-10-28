İstanbul'da hangi önlemler alınacak? İşte kritik toplantının detayları...

Toplantıda alınan kararlar arasında her hastanenin kendi yoğun bakım servislerini organize etmesi yer aldı. Tıbbı tedavide Türkiye'nin iyi bir yerde olduğu, artık hekimlerin hastalığı daha fazla tanıdıkları ve ülke olarak tedavi imkanların iyi olduğu vurgulandı.