KYK burs başvuru sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin uzun zamandır heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler 3 Kasım'a kadar başvurularını yapabilecekler. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruların hangi tarihte sonuçlanacağını araştırmaya başladılar. Gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.