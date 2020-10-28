İstanbul'da 29 Ekim'de taşıma ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu taşıma araçlarının 29 Ekim tarihinde ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinin 29 Ekim tarihinde toplu ulaşımı kullanacak kişilere ücretsiz bir şekilde hizmet vermesi bekleniyor. İşte, İstanbul'da 29 Ekim'de taşıma ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte açıklama...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ücretsiz toplu ulaşım imkanı ile ilgili İBB tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." Ifadelerine yer verildi.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.