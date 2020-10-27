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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... Başkan , 'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğandan Wilders hakkında suç duyurusu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN WİLDERS HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

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